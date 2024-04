Barriera di fioriere e vasi in piazza Le Laudi, il caso torna in consiglio comunale

“Torna in Consiglio comunale il giallo della barriera di fioriere e vasi che dopo quattro anni continua a tenere sotto sequestro la spiaggia di piazza Le Laudi, sulla riviera sud. A riaprire il caso sarà l’interrogazione che ho depositato per chiarire quel percorso lungo 48 mesi di ricerche interne: in mezzo ci sono stati due anni di pandemia, ormai risolta, un ordine del giorno votato in Consiglio comunale per chiedere la sua rimozione, decine di sopralluoghi, verifiche della Polizia municipale e degli uffici tecnici comunali. Ma nessuno è stato in grado di spostare quelle fioriere e consentire di nuovo il libero accesso sulla spiaggia che chiedo venga ufficialmente ripristinato prima dell’inizio della nuova stagione balneare”.

Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza del Territorio Armando Foschi (foto), autore dell’interrogazione a risposta orale.