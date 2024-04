Marsilio festeggia il compleanno del padre: "La tua vita Ã¨ stata per me un esempio di rettitudine"

"Oggi è un giorno speciale, papà, e io desidero solamente dedicarti parole di affetto e gratitudine. La tua vita è stata per me un esempio di rettitudine, onestà, senso del dovere e amore per la famiglia. Ogni tuo gesto, ogni tua parola ha plasmato la persona che sono diventato, e per questo ti sarò sempre grato. Oggi celebriamo te, il pilastro della nostra famiglia, buon compleanno!".

Queste le parole che il governatore Marco Marsilio ha voluto dedicare al padre sui social nel giorno del suo compleanno.