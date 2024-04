Piernicola Teodoro candidato nella lista civica 'Carlo Costantini sindaco di Pescara'

“La mia candidatura alle elezioni amministrative rappresenta la prosecuzione del mio impegno per la città in cui sono nato. Il bene di Pescara è la linea guida del mio operare quotidiano e continuerà ad esserlo per il futuro. Il candidato sindaco Carlo Costantini è certamente l'interprete più adatto a sostenerci in questo percorso, per rilanciare Pescara sul piano regionale, nazionale e anche oltre”. Così Piernicola Teodoro annuncia la sua candidatura nella lista civica “Carlo Costantini Sindaco di Pescara” a sostegno del candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Carlo Costantini, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.

L’adesione di Teodoro al progetto della coalizione di centrosinistra è stata annunciata stamani nel corso di una conferenza stampa nella Sala consiliare del Comune di Pescara. Oltre a Carlo Costantini e a Piernicola Teodoro, erano presenti Gianni Teodoro, Maurizio Teodoro, Antonio Di Girolamo, già presidente del consiglio Provinciale, del consiglio comunale e di quartiere, e gli ex consiglieri di quartiere Enrico Di Brigida e Gianluca Sperinteo.

“Il lavoro tra la gente - ha detto Teodoro - mi ha portato, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, a candidarmi con la lista civica ‘Carlo Costantini Sindaco di Pescara’. L'impegno che continuerò a mettere in campo è rivolto, principalmente, alle periferie della città, senza tralasciare i bisogni delle aree centrali, guardando soprattutto ai più deboli e ai più bisognevoli di aiuto da parte dell'amministrazione comunale. Il mio sguardo è inoltre rivolto alla Nuova Pescara, che vedrà la luce nel 2027 e che modificherà la struttura della nostra città marinara - ha proseguito - La destra dell'attuale sindaco Masci ha governato con molta mediocrità e confusione, creando problemi notevoli alla nostra Pescara, con una litigiosità sconcertante. Per loro è arrivato il momento di andare all'opposizione”.

“Sono molto felice che Piernicola Teodoro abbia aderito al nostro progetto. La sua candidatura - ha affermato Costantini - rappresenta un ulteriore puntello alla nostra coalizione. Insieme, nel 2019, abbiamo sfiorato il 10%. Sono convinto che oggi la lista civica ‘Carlo Costantini Sindaco di Pescara’ possa ottenere il 12%. La sua presenza è una risposta importantissima al tema delle periferie, che in questi anni sono state completamente abbandonate dall’attuale amministrazione. Sono convinto che grazie all’esperienza e alle capacità di Teodoro potremo portare a compimento il nostro progetto di riqualificazione dei quartieri più difficili, ai quali destineremo la maggior parte delle risorse disponibili, con l’obiettivo di portare al superamento delle disuguaglianze tra le diverse zone della città”, ha concluso l'ex parlamentare.