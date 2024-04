Santilli replica a Radici in Comune: "Non si rende conto di dire esattamente le stesse cose che abbiamo detto per due anni"

“Pur di polemizzare e di attaccare l'amministrazione, Radici in Comune non si rende conto di dire esattamente le stesse cose che abbiamo detto per due anni, e ci fa piacere che gli aspiranti consiglieri comunali amanti della natura ci diano finalmente ragione, in sostanza. Ora affermano quello che abbiamo sempre ripetuto e cioè che la natura avrebbe dovuto fare il suo corso, che era necessario attendere una ripresa del verde all'interno della Pineta e che ora questa ripresa c'è stata, tant'è che abbiamo già sistemato in un vivaio 510 esemplari che abbiamo prelevato dal comparto 5, quello andato a fuoco, per poi reimpiantarli in futuro”. Così l'assessore al verde Gianni Santilli, replicando agli ultimi attacchi di Radici in Comune.

“E tra i punti di prelievo dove siamo già intervenuti - aggiunge - ci sono anche le aiuole spartitraffico, le rotatorie e gli anfratti dove i pini non sarebbero cresciuti bene: proprio per questo li abbiamo messi al sicuro, altrove. Ne preleveremo altri, senza danneggiare alcunché. I mezzi in azione, infatti, si muovono su percorsi ben precisi, che sono stati studiati e tracciati proprio dopo aver provveduto alla rimozione delle nuove piante e aver definito le zone percorribili. Come abbiamo già detto più volte il Comune si avvale di una serie di esperti, da quelli interni, a quelli esterni, dall'Università di Firenze a quella dell'Aquila, passando per Alberitalia, tutti molto attenti alla tutela della Pineta e alla sua ripresa, dopo il rogo del 2021. Ultima nota, ma non meno rilevante: chi si occupa degli sfalci è attento a non rovinare alcunché, in tutta la città. Direi che è arrivato il momento di smetterla di denigrare il lavoro di chi si impegna ogni giorno per Pescara”.