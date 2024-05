Eutanasia legale, Alessandrini e Taglieri (M5S): "Una battaglia di civiltà"

“Come consiglieri regionali siamo determinati a portare avanti i lavori e le discussioni sulla proposta di legge per l’eutanasia legale: il prossimo 19 giugno scadrà infatti il termine a disposizione della Commissione Sanità per analizzare quanto finora prodotto dai promotori della stessa e dai tanti volontari che si sono adoperati per dare evidenza e risalto all’iniziativa. Ora che le Commissioni sono state composte, i lavori ripartiranno a breve. È fondamentale, dunque, tornare a parlare del fine vita”. A dichiararlo sono Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle



È bene ricordare come l’Abruzzo sia stata la prima regione in Italia a depositare in Consiglio Regionale le firme a favore della proposta di legge sul “suicidio assistito”, dando così seguito alla volontà dell’associazione Luca Coscioni di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Il Movimento 5 Stelle, per tramite dei suoi rappresentanti nelle istituzioni e dei tanti attivisti che hanno sposato la causa, è sceso nelle piazze per sostenere l’iniziativa che ha portato alla sottoscrizione di più di ottomila firme nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 29 maggio 2023. Eppure, nonostante ciò, la scorsa legislatura non ha mai avviato una discussione sulla legge, cosa che dovrà necessariamente fare quella da poco insediatasi.



“In qualità di consiglieri regionali faremo la nostra parte e, come avvenuto nei mesi addietro, garantiremo il nostro supporto e impegno ai promotori della proposta di legge ed a coloro i quali hanno firmato la petizione – spiegano Taglieri e Alessandrini – In occasione della prossima conferenza Stato-Regioni l’Abruzzo dovrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nel portare avanti questa istanza che potremmo altresì definire una ‘battaglia di civiltà’. A tal fine abbiamo inviato una nota ufficiale al Presidente di Regione Marco Marsilio e al Presidente della Quinta Commissione in Consiglio Regionale, Paolo Gatti, con la quale chiediamo di tenere alta l’attenzione verso questa proposta di legge ma anche per proseguire nel dialogo con le associazioni del territorio. Il Movimento 5 Stelle è favorevole al ‘suicidio assistito’ e lo ribadirà in tutte le sedi necessarie”, concludono i consiglieri pentastellati.