Comunali Montesilvano: Fabrizio D'Addazio, partito il tour del comitato elettorale mobile

Si muoverà per tutti i quartieri della città Montesilvano, per interpellare i residenti, il comitato elettorale mobile di Fabrizio D'Addazio, candidato Sindaco di centro sinistra, raggiungerà ogni parte della città con la finalità di ricucire lo strappo tra politica e cittadini. E' la vera novità di questa campagna elettorale. “E' ora di ascoltare i cittadini per conoscere le realtà, le proposte, le criticità diverse della città”.

La postazione mobile raggiungerà tutto il territorio, fa sapere D'Addazio. "da nord a sud, dal mare al colle, senza tralasciare le aree che, ultimamente, sono state poco attenzionate". La coalizione di centro sinistra rileva: “Mentre loro litigano l'unica certezza è il centro sinistra, perché non restiamo chiusi nelle nostre stanze”. Il tour del Comitato mobile di Fabrizio D'Addazio è già partito venerdì 3 maggio ospitando Lucia Annunziata e il consigliere regionale Luciano D'Amico. Proseguirà il suo viaggio oggi e domani sul Lungomare Nord di Montesilvano.