Comunali, Ettorre e Mistichelli: “Se eletti, prima mozione in consiglio sul Cessate il fuoco in Palestina”

In vista delle imminenti elezioni comunali, Roberto Ettorre e Giulia Mistichelli, candidati al consiglio comunale di Pescara con la lista Alleanza Verdi Sinistra, si impegnano a promuovere attivamente la pace e la solidarietà internazionale, partendo dalla nostra città. “La nostra priorità è chiarire la nostra posizione e le azioni concrete che intendiamo intraprendere una volta eletti”, affermano in una nota congiunta. Se eletti, dunque, Ettorre e Mistichelli proporranno una mozione al consiglio comunale che mira a:

1. Essere portavoce presso il Governo italiano: "Impegniamo il consiglio comunale di Pescara a esprimere al Governo italiano la necessità urgente di un "cessate il fuoco" immediato in Palestina, il rilascio senza condizioni di tutti gli ostaggi e l’apertura alla distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza".

2. Promuovere una conferenza di pace: “Richiediamo una conferenza di pace sotto l'egida dell'ONU, che miri al reciproco e duraturo riconoscimento dei diritti dei popoli palestinese e israeliano a esistere in stati indipendenti e sovrani”.

3. Riconoscimento dello Stato di Palestina: “Sosterremo iniziative volte a promuovere il riconoscimento giuridico dello Stato di Palestina da parte dello Stato italiano”.

4. Promuovere la cultura della pace: “Vogliamo attivare e valorizzare iniziative locali che promuovano la pace e la convivenza tra culture e religioni diverse, creando un ambiente inclusivo e rispettoso delle diverse identità”.

E concludono: “Questi impegni rappresentano solo il primo passo verso un impegno più ampio che intendiamo promuovere per rendere Pescara un modello di solidarietà e impegno civico. Ci appelliamo ai cittadini di Pescara a sostenerci in questa causa fondamentale, per lavorare insieme verso un futuro in cui la pace e il rispetto reciproco prevalgano sul conflitto e la divisione”.