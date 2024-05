Fusilli sindaco, l'elenco dei candidati al consiglio comunale

Questa mattina, nella Sala Figlia di Jorio della Provincia alle ore 10.30, verrà presentato ufficialmente alla stampa il quarto candidato sindaco da poco annunciato, cioè Gianluca Fusilli. Nel frattempo sono già stati diffusi i 32 nomi della lista a sostegno dell'ex parlamentare, che si chiamerà “Fusilli Sindaco - Stati Uniti d'Europa”.

CHI SONO I CANDIDATI DELLA LISTA "FUSILLI SINDACO - STATI UNITI D'EUROPA"

Carmine Ciofani (Avezzano, 1955); Lucia Battista (Cupello, 1951); Paolo Caioni detto Paolo (Pordenone, 1986); Francesca Campanelli (Roma, 2002); Giancarlo Carpiani (Pescara, 1954); Stefano Ciccocelli (Sant'Omero, 1994); Rita Consorte (Pescara, 1976); Candida D'Alberto (Pescara, 1975); Dino Del Colombo (Cepagatti, 1958); Alessandro Di Camillo (Avezzano, 2002); Valerio Di Domizio (Pescara, 1998); Sergio Di Marcantonio (Pescara, 1953); Giulia Ester Giuliani (Napoli, 1975); Gabriele Giuliano detto Pizzilone (Pescara, 2002); Maria Teresa Guardiani (Tocco da Casauria, 1953); Mario Valter Lattanzio (Serramonacesca, 1954); Michele Luciani (Pescara, 1943); Danilo Manco (Atri, 2004); Liiliana Matarazzo (Chieti, 1953); Fabrizio Mincarini (Mosbach, Germania, 1966); Carmela Mischitelli (San Giovanni Rotondo, 1982); Irene Palumbo (Pescara, 1987); Veronica Pomante (Chieti, 1967); Silvana Prosperi (Pescara, 1950); Walter Sangiorgio (Pescara, 1996); Riccardo Santucci (Pescara, 2005); Stefano Sassano (Pescara, 1973); Vittoriano Severo (Pescara, 1963); Massimo Sfamurri (Penne, 1949); Giuseppe Tavani detto Pippo (San Vito Chietino, 1953); Paolo Visci (Avezzano, 1946); Deborah Giannantonio (Popoli, 1969).

CHI È GIANLUCA FUSILLI

Nato il 18 settembre 1969 a Chieti, Gianluca Fusilli è di Pescara, è laureato in Economia e Commercio con lode all'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara ed è un agente generale di UnipolSai Assicurazioni. Dal 2019 è anche un imprenditore della ristorazione. Sposato e padre di due figli, Fusilli vanta una lunga militanza e carriera politica. È stato eletto giovanissimo consigliere di circoscrizione e poi consigliere comunale. Dal 1994 è stato segretario provinciale dei Giovani Popolari; nel 1997 segretario cittadino del Partito Popolare Italiano e quindi segretario della Margherita e del Partito Democratico di Pescara. Dal 7 ottobre 2014 al 22 marzo 2018 è stato Deputato della XVII Legislatura per il PD, componente degli organi parlamentari IV Commissione (Difesa) e Capogruppo Pd nella Commissione di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Nel 2019 ha seguito l'ex leader del PD ed ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi in Italia Viva, e dal 2023 è componente dell'assemblea nazionale di IV. È candidato sindaco della lista “Fusilli Sindaco - Stati Uniti d'Europa” alle elezioni comunali di Pescara dell'8 e 9 giugno 2024.