Comunali, Salvini al Flaiano dà la sua “benedizione” ai candidati della Lega

Nell'ambito della campagna elettorale per le comunali, il vice premier Matteo Salvini, che è anche ministro dei Trasporti e leader della Lega, sarà mercoledì 15 maggio a Pescara. Appuntamento all’auditorium Flaiano, alle ore 17.30, per la presentazione del libro “Controvento. L’Italia che non si arrende”, ma anche per dare la sua “benedizione” alla candidata abruzzese del Carroccio alle elezioni europee, Laura Cucchiarella, e ai candidati del partito alle elezioni comunali di Pescara e Montesilvano.

Lo rende noto il segretario regionale della Lega e sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo: “Ringrazio Salvini per la grande attenzione che mostra di avere sempre per la nostra regione – scrive D'Eramo – Sarà a Pescara per raccontare il suo libro agli abruzzesi e per presentare le liste della Lega alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Liste di spessore composte da candidati preparati e attenti ai bisogni dei territori. Donne e uomini che, con le loro capacità politiche e professionali e il loro entusiasmo, sapranno far crescere ancora di più la regione e la comunità della Lega”.