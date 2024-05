Si svolgerà nella mattinata di domani, mercoledì 15 maggio, una conferenza stampa del candidato sindaco di Pescara per la coalizione di centrosinistra, Carlo Costantini, che ha ottenuto la certificazione di ‘Candidato Sostenibile’ dalla Rete dei Comuni sostenibili.

All’incontro con i giornalisti, che si terrà dalle ore 10:45 nel comitato elettorale di Costantini in via Nicola Fabrizi 118, parteciperà anche Simona Barba, candidata consigliera nella lista “Avs - Radici in Comune”.