Comunali, Ã¨ il giorno di Salvini a Pescara

Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sarà a Pescara oggi, 15 maggio, dalle ore 17.30 nell'auditorium Flaiano per raccontare ai cittadini abruzzesi il suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende". L'evento sarà anche l'occasione per presentare la candidata del Carroccio per l'Abruzzo alle elezioni europee, Laura Cucchiarella, e i candidati del partito alle comunali di Pescara e Montesilvano. All'incontro odierno parteciperà anche l’On. Alberto Bagnai.

"Con Salvini si parlerà di principi e voglia di libertà e di quanto le elezioni dell'8 e 9 giugno siano importanti per cambiare questa Europa e riportare un po' di buonsenso", sottolinea il segretario regionale della Lega e sottosegretario di stato al Masaf Luigi D'Eramo. "Nelle prossime consultazioni, sia europee che amministrative - aggiunge - la Lega Abruzzo avrà un ruolo da protagonista, potendo contare su candidati che rappresentano le migliori espressioni del territorio".