Comunali, Pettinari presenta la sua squadra

"Pronti a cambiare il volto della città, con professionalità, idee e, soprattutto, concretezza”. Così il candidato Sindaco della coalizione civica Domenico Pettinari a Pescara, ha presentato ieri in piazza della Rinascita, la squadra dei candidati consiglieri presenti nelle due liste che lo sostengono "Pettinari Sindaco" e "Cittadini per Pescara" in corsa alle ­prossime elezioni comunali di 8 e 9 giugno.



"Voglio innanzitutto dire che sono decisamente onorato di guidare questa squadra - ha sottolineato l’ex cinque stelle - composta da elementi di alta professionalità che rappresentano tutti i comparti presenti nella società civile. La nostra mission è, infatti, quella di cambiare totalmente volto alla città di Pescara e questo sarà possibile solo apportando progetti innovativi".



"Le nostre priorità per la città di Pescara sono ormai ben note da tempo - ha poi spiegato il candidato, che si prepara al rush finale di una lunghissima campagna elettorale cominciata la scorsa estate - e chi mi conosce sa bene che non mi sono mai tirato indietro, nemmeno di fronte al pericolo e alle minacce quando si è trattato di mettermi in prima linea a fianco dei cittadini, supportato da tutta la mia squadra. Abbiamo fatto dei nostri principali obiettivi e principi, i veri cavalli di battaglia di questa campagna elettorale e siamo pronti a sederci a Palazzo di Città per dare risposte concrete alla gente".

Le liste

Pettinari Sindaco: Massimiliano Di Pillo, Alex Orlandi, Giovanni D’Andrea, Rossella Di Meco, Donato Spagnoli, Cinzia Luciani, Menotti Angelastro, Concettina Di Lorenzo, Caterina Artese, Alessio Flacco, Concezio Cicchelli, Stefania D’Amico, Alessandro Spada, Luigi Laguardia, Moira Iurescia, Emilio D’Innocente, Giovanni D’Intino, Mario Lufino, Davide Chiulli, Valentina Cipollone, Claudio Ciabattoni, Caterina Valente, Stefano Gualtieri, Andrea Pomponio, Lucia Pelagatti, Monica Pagliaro, Francesco Baldonieri, Giacomo Sigillo, Sergio Santuccione, Alberto Guidoni, Antonietta Moretti, Domenico Vitale.

Cittadini per Pescara: Davide Traini, Filippo Franceschetti, Margarita Belisario Thays, Simone D’Avolio, Francesco Marino, Alessandro Fagnani, Cristina Massimi, Francesco Cuzzi Brancacci, Gennaro Maresca, Sergio Nobilio, Massimo Ansovini, Giuseppe Negro, Marco Ferreri, Domenico Di Lorenzo, Vanessa Prostamo, Michelangelo Cavaliere, Francesco Tinelli, Mauro Di Panfilo, Jessica Di Martino, Luigi Cambarau, Ettore Esposito, Rita Pisana Pellegrini, Luigi Castiglione, Katia Ferri, Alessandro Smarrelli, Derna D’Ortona, Claudia Brancato, Alex Malandra, Lucio Stella, Amelia Luise, Claudia Umeton, Alessandra Massarelli.