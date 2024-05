Inaugurato a Montesilvano il comitato elettorale di Fabio Stella

Questa mattina a Montesilvano, in via Gabriele D'Annunzio 58, è stato inaugurato il comitato elettorale del candidato alle europee Fabio Stella e della lista M5S per le elezioni comunali. All'inaugurazione hanno partecipato i candidati alla carica di consigliere comunale, i consiglieri uscenti Giovanni Bucci e Gabriele Straccini, il candidato M5S al Parlamento Europeo (e assessore a Chieti) Fabio Stella, l'onorevole Daniela Torto e il candidato sindaco Fabrizio D'Addazio.

"Il prossimo sarà il primo Parlamento Europeo ad affrontare una crisi internazionale senza precedenti a causa delle guerre, ma sarà anche il primo Parlamento Europeo che dovrà attuare innovative politiche sul lavoro e sulla sanità messe in crisi durante la pandemia mondiale" così il candidato abruzzese al Parlamento europeo Fabio Stella nei saluti alla comunità montesilvanese presente.

"La proposta del Movimento 5 Stelle è fortemente pacifista, pone al centro dell'attenzione la necessità di costruire una Europa portatrice di Pace. Condanniamo senza ma e senza se ogni azione bellica e la corsa agli armamenti. Tra i miei obiettivi in Europa c'è la creazione di posti lavoro che possono essere realizzati attraverso politiche di sviluppo intelligenti per il Sud Italia. Il nostro tesoro è il patrimonio ambientale che va valorizzato e non potrà mai essere delocalizzato", conclude Stella.