Europee, è il giorno di Santoro al Sant'Andrea: "Si rischiava di fare le elezioni senza parlare della guerra"

Michele Santoro, promotore e candidato della lista Pace Terra e Dignità per le elezioni europee, arriva in Abruzzo. Il giornalista sarà stasera a Pescara, mentre nel pomeriggio farà tappa all’Aquila. Nella nostra città l'appuntamento è fissato al teatro Sant’Andrea dalle ore 21. Interverrà Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e candidato alle europee nella circoscrizione Sud. Santoro, promotore insieme a Raniero La Valle dell'appello che ha dato vita alla lista ‘Pace terra dignità’, è presente in tutte le circoscrizioni e punta a dare voce nelle urne al “No alla guerra”.

“Noi abbiamo partecipato alle Europee perché si rischiava di farle senza parlare della guerra in corso in Ucraina e in Medioriente", ha dichiarato nei giorni scorsi Michele Santoro. “Siamo riusciti già a ottenere una certa attenzione, perché le liste di alcuni partiti si sono aperte a candidati pacifisti. Noi siamo già abbastanza contenti di come sono andate le cose, abbiamo raccolto le firme in sole tre settimane". Il giornalista ritiene di avere “tutti gli elementi che possono farci sentire soddisfatti di aver fatto questa scelta ci sono, adesso chiaramente c'è una campagna elettorale che noi affrontiamo in condizione di assoluta inferiorità perché i mezzi di informazione sono tutti a favore dell'esistente, in una maniera selvaggia".