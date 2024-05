SanitÃ , no revisori conti Regione Abruzzo su delibera deficit

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo ha espresso parere non favorevole sulla delibera della Giunta regionale che destina 68 milioni di euro per la copertura del buco del servizio sanitario regionale, prodotto dalle quattro Asl abruzzesi che nel 2023 hanno accumulato un debito complessivo di oltre 122 milioni di euro. La restante parte è stata coperta con avanzi di amministrazione ed altre economie. La delibera sarà all'esame del Consiglio regionale convocato d'urgenza per oggi alle ore 16 con i tempi di approvazione contingentati alle ore 20.

Il documento sarà al vaglio della commissione Bilancio dalla 10,30 alle 15 oggi, anche in questo caso con tempi contingentati dalla maggioranza di centrodestra. L'urgenza è legata al fatto che le carte dovranno essere presentate il 27 maggio prossimo al tavolo di monitoraggio nazionale a cui sono sottoposte anche le ex Regioni 'canaglia', tra cui l'Abruzzo che è stata commissariata per il deficit sanitario dal 2007 al 2017. Per il buco nella sanità le opposizioni, in particolare il consigliere dem Sandro Mariani, presidente della commissione di Vigilanza, hanno chiesto le dimissioni dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì.