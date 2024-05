Comunali, sondaggio politico: Masci in testa alle intenzioni di voto

È stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria l’esito del sondaggio sulle “Elezioni Comunali Pescara” effettuato da G.D.C. Sondaggi con metodo di campionamento probabilistico e rilevazione CAWI, CATI e CAPI, nel periodo dal 19 al 21 maggio 2024. Al sondaggio sono stati interessati 3.612 cittadini maggiorenni residenti nel comune di Pescara, 1.214 dei quali (pari al 33,61%) hanno partecipato e risposto, mentre 2.398 (pari al 66,39%) hanno rifiutato di rispondere alle domande oggetto dell’indagine.

Considerata l’alta percentuale degli intervistati (1.214) che hanno fornito risposte alle domande oggetto del sondaggio, i dati raccolti sono valutati campionatura ampiamente rappresentativa dell’intera popolazione maggiorenne (96.247) del comune di Pescara, con un margine di errore massimo del 3,5%. Tre i quesiti sottoposti all’attenzione degli intervistati.

Nella prima domanda è stato chiesto:

1. “Come valuta l’operato del sindaco uscente Carlo Masci?”

con cinque alternative di risposta che rappresentano una scala di misurazione del livello di soddisfazione dei partecipanti al sondaggio: Gravemente insufficiente, Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo.

Nel secondo quesito è stato posto come oggetto di rilevazione l’astensionismo:

2. “L’8 e il 9 giugno si voterà sia per il Comune di Pescara sia per il Parlamento europeo. Lei andrà a votare?”

A risposta chiusa SI/NO

Nella terza domanda prevista dall’indagine è stato chiesto agli elettori di esprimere la propria intenzione di voto in vista delle prossime elezioni comunali:

3. “Chi voterà come Sindaco di Pescara alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024?”

Con quattro risposte alternative sulla scelta del candidato sindaco con le relative coalizioni e una quinta come opzione risposta di rifugio per gli indecisi:

o Carlo Costantini (coalizione centrosinistra, M5s e liste civiche)

o Domenico Pettinari (liste civiche)

o Carlo Masci (coalizione centrodestra e liste civiche)

o Gianluca Fusilli (lista Stati Uniti d’Europa)

o Non so

Nel primo quesito previsto dall'indagine, si è chiesto al campione di formulare il suo giudizio di gradimento sull’operato del sindaco Carlo Masci. Alla domanda “Come valuta l’operato del sindaco uscente Carlo Masci?”, gli intervistati hanno così risposto:

· “GRAVEMENTE INSUFFICIENTE” 17,91%

· “INSUFFICIENTE” 35,27 %

· “SUFFICIENTE” 31,48%

· “BUONO” 10,31%

· “OTTIMO” 5,03%

Nel secondo quesito è stato posto l’attenzione della rilevazione sull’astensionismo. Alla domanda “L’8 e il 9 giugno si voterà sia per il Comune di Pescara sia per il Parlamento europeo. Lei andrà a votare?”, gli intervistati si sono così espressi:

· “SI” 61,48%

· “NO” 38,52%

Nell’ultima domanda è stato chiesto agli intervistati di esprimere la propria intenzione di voto. Alla domanda “Chi voterà come sindaco di Pescara alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024?”, gli intervistati che hanno manifestato la loro intenzione di voto si sono così espressi:

o Carlo Costantini (coalizione centrosinistra, M5s e liste civiche) 40,35%

o Domenico Pettinari (liste civiche) 9,83%

o Carlo Masci (coalizione centrodestra e liste civiche) 47,51%

o Gianluca Fusilli (lista Stati Uniti d’Europa) 2,31%

Il 23,64% degli intervistati ha dichiarato di essere indeciso su quale partito indirizzare la propria preferenza elettorale (risposta: “Non so”)