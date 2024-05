Comunali, presentata la lista "Masci sindaco per Pescara unica"

"Masci sindaco per Pescara unica". Si chiama così una delle due liste civiche che appoggiano la candidatura a sindaco di Carlo Masci (in tutto le liste sono sei). Stamani, nella sede di via Parini, l'incontro di Masci con i candidati al consiglio comunale e con Berardino Fiorilli, uno dei promotori. "Una lista caratterizzata dalla presenza di giovani e persone di esperienza, anche esperienza politica. Per la maggior parte sono neofiti che vogliono iniziare un percorso con noi", ha detto Masci, definendo i candidati "appassionati, determinati, convinti ad impegnarsi per la città, accompagnati da un grande entusiasmo. Sono quattro le parole chiave della lista, e cioè ambiente, sport, cultura e solidarietà: sono i temi che stanno particolarmente a cuore a questa lista, e in questi settori abbiamo fatto molto in questi 5 anni", ha proseguito Masci. "Al mio fianco, con Pescara unica, ho 32 persone motivate, determinate ad intercettare il voto di tutti coloro che la pensano come noi".

"Pescara unica è la vera novità di queste elezioni", ha commentato Fiorilli. "Mi piace definirla la "primavera" di Pescara Futura, l'altra lista civica che invece rappresenta ormai un civismo forte e consolidato, capace attirare anche figure apicali della politica cittadina. Pescara Unica è il nuovo civismo, giovane, fresco, che offre l'opportunità a chiunque di essere eletto, conservando l'entusiasmo e quello spirito del civismo che sono fondamentali nelle tornate elettorali. Sono felice di poter trasferire la mia esperienza in questa nuova formazione e sicuro che sarà la sorpresa delle amministrative dell'8 e 9 giugno, con un ottimo risultato", ha concluso Fiorilli salutando i candidati (il più giovane ha venti anni).

Elenco candidati “Masci Sindaco per Pescara Unica”:

Lettere Giampiero, Agata Lucia, Agresta Mariella, Aquilio Stefano, Bandinu Valentino, Benedetti Claudio, Benvenuto Amelia detta Emy, De Toma Fatima Pia detta Fatima, Di Blasio Stefania, Di Felice Gianluca, Di Giovanni Italo, Di Napoli Tania, Di Pasquale Celestina detta Celeste, D'Intino Lorenzo Giuseppe detto Lorenzo D'Intino, Febo Alessandro, Grifone Marco, Iervese Stefania, Lasaponara Fabio, Lombardi Domenico, Maccarone Fabio, Mambella Enrico, Marchizza Mario, Marino Debora, Orlando Vincenzo, Panichella Luciano, Paolini Diego, Papponetti Gianni, Piccinini Luana, Santurbano Valeriano, Spadano Camillo, Tarquini Domenico detto Paolo Tarquini, Wiring Sandra Detta Zamponi.