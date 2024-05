Pompei entusiasta per il Pulpa Festival: "È una cosa fighissima!"

L'assessore alle politiche giovanili del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, traccia oggi sui social un bilancio della 4^ edizione del Pulpa Festival, tenutosi nello scorso fine settimana: “Personalmente - scrive - è un sogno che si realizza perché era precisamente questo che avevo in mente quando, nell'ormai lontano 2016, realizzammo il primo vero intervento di riqualificazione urbana”, immaginando per Montesilvano una manifestazione “che unisse le arti visive allo sport, alla riqualificazione dei luoghi, all'intrattenimento, alla formazione”, e che “potesse diventare negli anni un appuntamento riconosciuto e atteso. Ed è precisamente quello che è successo dal 17 al 19 maggio scorsi. Un mare di gente ha riempito le strade per vedere 6 famosi Street Artist interpretare il tema dell'intercultura, fil rouge di questa 4a edizione in condivisione con ‘Divercities’, progetto di educazione alla cittadinanza portato avanti da Associazione Formula e Movimentazioni con il comune di Montesilvano capofila che ha avuto il suo culmine proprio durante il festival”.

Pompei elogia anche la presenza di “due super artisti come Johnny Marsiglia e Davide Shorty”, nonché di “momenti di cultura immersiva 3d, talk, incontri, letture, dibattiti, flash mob, attività per bambini, mercatino dell'artigianato, food e tantissimo altro hanno reso questo Festival un coloratissimo momento di incontro, confronto e crescita trasversale, un momento di svago ed aggregazione che ha interessato, bambini, adulti e anziani, uomini e donne, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, alti, bassi, belli e brutti, insomma chiunque, in maniera trasversale, senza distinzione”.

Poi l'assessore ringrazia il sindaco De Martinis “per avermi dato carta bianca e fiducia incondizionata sin dal primo momento”, ma anche “tutti voi che avete partecipato, tutti gli sponsor, gli artisti che sono stati con noi in questi anni ma soprattutto il mio amico Enrico Peca, imprescindibile direttore artistico del Pulpa, e tutto il suo prezioso staff di Spazio 010 - Coworking: con sincera passione, costante lavoro, sacrifici, rinunce, difficoltà, ostacoli nonostante la difficoltà di un progetto così articolato, ma sempre con il sorriso, sono riusciti sin dall'inizio a dare vita ad una visione molto ambiziosa e complessa, e lo hanno fatto come una famiglia, in maniera condivisa e coinvolgente, puntando ogni anno sempre più in alto e, ogni anno, con organizzazioni impeccabili ed irreprensibili”.

E conclude: “Il Pulpa è una cosa fighissima, ragazzi, e questi ormai oltre 30 murales di artisti internazionali sono diventati un vero museo a cielo aperto e rappresentano finalmente un punto di interesse importante della nostra città. Io ne sono orgoglioso, siatene orgogliosi anche voi perché il Pulpa Festival è di tutti”.