Successo per la biciclettata sulla strada parco con D'Addazio e Costantini

Successo ieri per la biciclettata sulla strada parco con Fabrizio D'Addazio e Carlo Costantini. I due candidati sindaci di centrosinistra sono partiti, ieri mattina, da Pescara e Montesilvano per incontrarsi sul confine tra le due città e dare ascolto ai cittadini.

"Il filobus è un'opera incompiuta la cui funzione va ripensata: in un'ottica futura si può pensare a un tracciato che va da Cappelle sul Tavo, attraverso Montesilvano per arrivare ai confini con Francavilla al Mare, allo stesso tempo, da Pescara fino all'aeroporto": così Fabrizio D'Addazio durante la biciclettata di domenica sulla strada parco. "Se dobbiamo togliere la strada parco, gradita ai cittadini, dobbiamo dare un servizio che funzioni, efficace, utile, per tutta la città, Nuova Pescara, che vada ad inserirsi in un piano urbano del traffico".

Sono saliti sul palco entrambi i candidati sindaci di centrosinistra, Fabrizio D'Addazio per Montesilvano e Carlo Costantini per Pescara, esprimendo la propria idea sulla strada parco. D'Addazio ha sottolineato quali sono i problemi riferiti dai residenti della zona: "In primis sicurezza, abbandono, scarsa manutenzioni e soprattutto un grave problema di urbanistica che approfondirò e studierò con i consiglieri di opposizione uscenti".

L'imprenditore ha sottolineato la gravità del divario tra cittadino e amministrazione politica che accentua lo scollamento tra collettività e Comune. D'Addazio dichiara che tornerà presto durante questa campagna elettorale, con il comitato mobile: "Il mio impegno è venire qui dai cittadini e proporre una concreta soluzione. Verrò con dei tecnici di supporto per analizzare bene la situazione. È ora di risolvere le criticità di sicurezza e scarsa manutenzione".