Europee, la deputata Piccolotti (Avs) il 30 maggio a Pescara

La deputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Elisabetta Piccolotti, sarà a Pescara il 30 maggio nell'ambito di una due giorni densa di iniziative, che prevederà anche una tappa all'Aquila.

"In vista dell'importante appuntamento dell'8 e 9 giugno, per il rinnovo del Parlamento europeo e delle decisive elezioni amministrative che vedono coinvolte alcune delle città strategiche per il futuro dell'Abruzzo come Pescara - premette il segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo Daniele Licheri - La nostra deputata sarà presente a sostegno delle nostre candidate e dei nostri candidati con iniziative all'Aquila e a Pescara. Di fronte alla barbarie della guerra, che negli ultimi anni ha attraversato anche l'Europa, e delle nuove povertà diventa per noi decisivo tenere insieme le elezioni europee e quelle locali: il tema della pace è per noi centrale, soprattutto di fronte a un Governo nazionale e a governi locali di destra che continuano a finanziare la guerra e a distruggere il welfare, impoverendo chi già soffre e abbandonando le fragilità al loro destino. È importante un ricambio del gruppo dirigente che rimetta al centro politiche di pace e di solidarietà sociale, dando risposte concrete ai bisogni sociali ed economici delle persone. Il ruolo di ascolto delle amministrazioni locali rispetto alle solitudini e alle fragilità si va così ad accompagnare al ruolo dei nostri futuri deputati in Europa: un voto ad AVS per un'Europa ecologista, pacifista, femminista".

• Giovedì 30 maggio ore 18 Pescara, auditorium Petruzzi.

"Per un'Europa giusta per Natura"

Incontro con Elisabetta Piccolotti. Intervengono Carlo Costantini, candidato sindaco al Comune di Pescara per il centrosinistra, Daniela Santroni della direzione nazionale Sinistra Italiana, e Giulia Persico, candidata AVS alle elezioni europee collegio meridionale. Saranno presenti i candidati alle elezioni amministrative della Lista Alleanza Verdi-Sinistra e Radici in Comune.