D'Addazio: "Montesilvano Ã¨ paralizzata dal traffico"

Viabilità e mobilità sono la priorità per il candidato sindaco civico di Montesilvano, Fabrizio D'Addazio: "Come si può credere ad un sindaco che, dopo 15 anni tra consiglio comunale e giunta, non ha implementato un progetto di viabilità che snellisca il traffico e liberi i cittadini imbottigliati ogni giorno sulle strade di via Vestina, corso Umberto, lungomare, sottraendo tempo alla propria famiglia e impegni?". E poi: "Le soluzioni agli annosi problemi sono state proposte negli anni dai cittadini e sono tutte cadute nel vuoto, senza essere neanche ricevuti. Questo evidenzia l'incapacità di questa amministrazione di ascoltare le esigenze delle persone", sottolinea D'Addazio, che ha puntato la propria candidatura sulla raccolta delle criticità direttamente da chi le vive quotidianamente.

Il candidato civico è fermo sulla questione: "Vogliamo un collegamento di piste ciclabili che permettano di girare la città in sicurezza: oggi tra traffico pesante, strade colabrodo e carenza di marciapiedi, è pericoloso uscire a piedi e con la bici. L'esempio lampante è la via Vestina che su lunghi tratti ne è priva completamente, una mancanza a svantaggio di disabili e famiglie con bambini". D'Addazio aggiunge in merito alla disabilità: "E' nostra volontà eliminare definitivamente le barriere architettoniche e rendere la città disability friendly".

"Inaccettabile poi è l'indifferenza mostrata, in tutti questi anni, verso la Variante Anas, che potrebbe risolvere i tanti problemi di traffico togliendo dalla città i mezzi pesanti, sarebbe la chiave di volta, e accentuare i collegamenti con i Comuni vicini. L'ennesima occasione sprecata, nonostante le coperture finanziare pronte". Ribadisce il candidato di centrosinistra: "De Martinis non ha fatto nulla in merito e nulla farà nei prossimi anni. Noi invece meritiamo la possibilità di dimostrare che possiamo risolvere questi problemi".

D'Addazio ricorda: "Sono un imprenditore e sono abituato alla concretezza e praticità, per me i problemi si affrontano e non si mettono sotto il tappeto". Torna a dire che "non ci sono collegamenti tra il Colle, il centro città ed il mare, a svantaggio di turismo, commercio e viabilità. Un'amministrazione che ha mostrato scarsa efficacia nella gestione ordinaria e straordinaria della cosa pubblica, incapace di visione e programmazione di lungo termine". Nella Montesilvano che verrà, D'Addazio auspica anche "una viabilità estesa e integrata in prospettiva di Nuova Pescara". L'imprenditore si recherà oggi al mercato di piazza Quattrocchi, nel cuore pulsante della città, per mettersi in ascolto dei cittadini.