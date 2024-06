Masci: "Campagna elettorale sempre più violenta, ma l'amore vince sull'odio"

“Questa campagna elettorale è sempre più violenta, piena di attacchi e offese personali, soprattutto sui social, come se qualcuno pensasse che la denigrazione continua dell'avversario e della città possa portare più voti. Leggo e sento rappresentazioni negative di qualsiasi cosa sia stata fatta in questi anni, prive di qualsiasi ancoraggio alla realtà dei fatti, come se fosse necessario alimentare un odio profondo per fare proselitismo politico, come se l'unica cosa importante da dire sia la frase a effetto in sé”.

Inizia così lo sfogo sui social del sindaco uscente Masci, che poi aggiunge: “Non si riesce a comprendere che per colpire una persona si mette in discussione, in maniera immotivata, l'impegno di tantissime persone, di quelli che lavorano di notte per tenere pulita la città, che rischiano la vita per tutti noi contrastando ogni giorno il crimine, che sono impegnati nelle centinaia di opere pubbliche in corso, che intervengono continuamente nelle emergenze, che di notte girano per portare sollievo ai senza-tetto, e soprattutto si proietta all'esterno un'immagine negativa di Pescara, totalmente falsa, facendo danni irreparabili”.

Infine Masci afferma: “Ho giurato a me stesso di non farmi travolgere e coinvolgere da questo nichilismo imperante, non ho mai usato e mai userò frasi scomposte nei confronti dei miei avversari, di cui ho il massimo rispetto, parlerò sempre delle tantissime cose fatte e dei miei sogni per Pescara ancora da realizzare. Penso convintamente che l'amore vinca sempre sull'odio”, conclude il primo cittadino.