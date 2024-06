Europee: Acerbo a Manoppello per un comizio elettorale

Questa sera a Manoppello Scalo, in piazza Zambra, alle ore 20 si terrà un comizio di Maurizio Acerbo, candidato nella circoscrizione sud per la lista Pace Terra Dignità. In caso di pioggia l'iniziativa si svolgerà nella adiacente sala Wojtyla. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista spiegherà le ragioni dell'adesione del partito alla lista per la per la pace promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle e i principali punti del programma.

“La lista - dice Acerbo - è nata per dare la possibilità a chi è contro la guerra di esprimere il proprio no in maniera inequivocabile. Tutti dicono di essere per la pace ma poi votano per l'invio di armi in Ucraina e l'aumento delle spese militari chiesto da Biden. La nostra è la lista per il cessate il fuoco e la trattativa. Dipingere Putin come Hitler serve solo a convincere il popolo che bisogna fare la guerra. Non è vero. E' in atto uno scontro tra potenze i cui costi ricadono sui popoli europei. I giovani russi e ucraini muoiono mentre i popoli pagano i costi economici di un conflitto che sta arricchendo la finanza che investe sui titoli dell'industria bellica".

Per l'esponente comunista e' "assurdo che governo e Unione Europea decidano con il Patto di Stabilità di tagliare decine di miliardi di spesa pubblica mentre l'unica voce che deve aumentare è quella per gli armamenti. Abbiamo bisogno di ospedali che funzionano non di bombe e carri armati. Non ci dicano che facciamo la guerra per difendere gli ucraini visto che l'Occidente fornisce le armi con cui Netanyahu sta massacrando i palestinesi. Non vogliamo un'Europa che dopo avere imitato gli USA con le privatizzazioni e la precarietà del lavoro ora lo fa puntando sull'industria bellica. Bisogna fermare la guerra come propone Papa Francesco e dare priorità alla soluzione dei problemi sociali e ambientali. La nostra lista propone un programma per il lavoro, la sanità e l'ambiente”.