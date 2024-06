Parte la mobilitazione degli abruzzesi contro il Rosatellum

E' partita anche in Abruzzo la mobilitazione dei cittadini che aderiscono alla campagna referendaria per la parziale abrogazione della legge elettorale, nota come 'Rosatellum': "Siamo persone di varia estrazione sociale, formazione culturale, orientamento politico che rivendicano il proprio diritto costituzionale di scegliere col voto i rappresentanti parlamentari", lo ha dichiarato Alberto D'Ambrosio, imprenditore, uno dei primi a sostenere l'iniziativa anche nella nostra regione.

Il Comitato nazionale - il cui sito di riferimento è iovoglioscegliere.it - annovera al suo interno, tra gli altri, Marco Cappato, Giorgio Benvenuto, Raffaele Bonanni, Sergio Bagnasco, Elisabetta Trenta, Vittorio Delogu, Giuseppe Gargani, Giuseppe Gullo, Erminia Mazzoni, Mauro Vaiani, Enzo Palumbo, Mauro Tassone, Luigi Spanu, Enzo Paolini, Pietro Morace, Riccardo Mastrolillo, Matteo Emanuele Maino, Nicola Bono e Paolo Amadio.

"La raccolta delle firme verrà avviata dal 15 giugno - ha detto ancora D'Ambrosio - ma invito fin da ora gli abruzzesi che vorranno aderire all'iniziativa a farlo tramite il sito iovoglioscegliere.it oppure a contattare direttamente il comitato Chieti-Pescara, in via di costituzione, al numero telefonico 351.5060000". La nostra testata aderisce sostiene la campagna mettendo a disposizione anche un indirizzo email dedicato iovoglioscegliere@abruzzoliberale.it già attivo per raccogliere le adesioni dei cittadini abruzzesi.