Ultime battute per le comunali prima di andare al voto. Si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 18:30, in piazza Muzii, davanti al Mercato coperto, l'evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Pescara per la coalizione di centrosinistra, Carlo Costantini.

All'iniziativa sarà presente, tra gli altri, il consigliere regionale Luciano D'Amico, già candidato governatore per lo schieramento progressista. E' quanto comunica una breve nota dell'ufficio stampa di Costantini.