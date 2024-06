Lo spoglio elettorale in diretta su PescaraNews e su tutti i siti del gruppo .Net

Lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 15, la redazione di PescaraNews e tutto il gruppo .Net seguiranno in tempo reale, con aggiornamenti e commenti, lo spoglio delle schede relativo alle consultazioni amministrative ed europee 2024.

In diretta dal salottino, che sarà allestito presso White Bakery in piazza Sacro Cuore, a Pescara, e in collegamento con le varie sedi del gruppo editoriale, Orazio Di Stefano dialogherà con i suoi ospiti sull'andamento dello scrutinio.

La "redazione mobile” sarà composta da Massimo Giuliano e Paolo Di Deo che si muoveranno nei comitati elettorali per sentire in diretta le sensazioni e le emozioni dello spoglio. Non mancheranno interviste e interventi esterni realizzati dai nostri collaboratori, anche nelle redazioni delle altre città in cui è presente il nostro gruppo sia in Abruzzo che in Molise.

Sarà possibile seguire la diretta streaming QUI.