Comunali, Pagano: “Volontà dei pescaresi di proseguire su un percorso virtuoso”

“Congratulazioni a Carlo Masci per la sua meritata rielezione a sindaco di Pescara, un segno chiaro della volontà dei pescaresi di proseguire lungo un percorso virtuoso, iniziato durante il suo precedente mandato, che ha già portato notevoli miglioramenti alla città e alla qualità della vita dei suoi abitanti. Straordinario il risultato di Forza Italia che raggiunge il 18%, alla pari di Fratelli d’Italia. Riconfermando Carlo Masci, i cittadini di Pescara hanno scelto di continuare a investire in un futuro di progresso e benessere. Siamo certi che con il suo impegno e la sua dedizione, la nostra città saprà affrontare le sfide future, valorizzando le proprie risorse e puntando sempre più in alto”.

E' quanto scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, segretario di Forza Italia Abruzzo, all’indomani della rielezione del sindaco uscente Carlo Masci.