Comunali Città Sant’Angelo, Perazzetti confermato sindaco

Importante risultato per Matteo Perazzetti che, con la lista civica “Siamo Città Sant’Angelo”, è stato rieletto sindaco a Città Sant’Angelo. Una conferma ottenuta grazie al 52,5% di consensi (4.084 voti). E adesso per la sua coalizione sono previsti 11 seggi. Gli altri due candidati, Ugo Di Silvestre (Visione Comune) e Stefano Seracini (Ci Sta), hanno ottenuto rispettivamente 3.535 voti (45,4%) e 164 voti (2,1%).

L’affluenza è stata pari al 64,11% degli aventi diritto, in calo rispetto al precedente dato del 2019, pari al 68%. Nell’occasione si era votato in una sola giornata. Dunque gli angolani sono rimasti soddisfatti dell'operato di Perazzetti, scegliendo di puntare ancora su di lui anche per i prossimi cinque anni.