Comunali, il commento di Pettinari: "Risultato storico per una forza civica"

“Abbiamo superato il 13%. Risultato storico per una forza civica. Mai accaduto nella storia della città di Pescara che una forza civica indipendente fuori dai partiti raggiungesse tale risultato. Mai nella storia di Pescara. Ora faremo un'opposizione dura senza fare sconti come solo noi sappiamo fare e ci organizzeremo per creare un forza politica provinciale e regionale”.

È questo il commento di Domenico Pettinari, candidato sindaco di Pescara, che è rientrato in consiglio comunale come membro della minoranza. “Tanti ci temono. Altri, pochi detrattori, ci attaccano ancora . Consiglierei loro di occuparsi di più dei loro partiti che stanno scomparendo. Avanti senza mai mollare!”, conclude l'ex vice presidente del consiglio regionale.