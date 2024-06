Comunali, De Martinis riceve la visita di Marsilio: "Lo ringrazio per la stima"

Ieri pomeriggio il rieletto sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha accolto "con grande piacere" la visita del presidente della Regione Marco Marsilio, giunto in Comune all'indomani della rinnovata nomina che vedrà De Martinis ancora al governo della città.

“Nel corso dell'incontro”, riferisce il sindaco sui social, “abbiamo avuto modo di ripercorrere gli innumerevoli traguardi raggiunti finora e, con grande lungimiranza, abbiamo gettato le basi per interessanti progetti riguardanti il futuro del nostro territorio. Lusingato dalla sua visita, lo ringrazio immensamente per le parole di stima, la rinnovata fiducia e i complimenti espressi per il risultato ottenuto”.