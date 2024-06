D’Addazio promette: “Daremo il nostro contributo per Montesilvano”

“È stata una bellissima esperienza, un percorso fatto in pochissimo tempo, con una bellissima squadra giovane e con tanto entusiasmo. Abbiamo perso questa sfida, ma sicuramente non abbandoniamo l’idea e la voglia di dare il nostro contributo per la nostra città e per tutta la comunità di Montesilvano. Voglio ringraziare tutte le persone che insieme a me hanno contribuito a questo percorso con tanto impegno e passione, in particolare la mia dolce metà Catia, mio genero Manuel, Marco, le mie figlie, Fabio, Angela, tutto lo staff di D’Addazio noleggi e noleggiook e tutti gli amici che ci hanno dimostrato tanto affetto e vicinanza. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto in noi e anche quelli che non l’hanno fatto. Un grazie particolare va ai canditati della mia lista che mi hanno seguito tantissimo, e grazie a tutti loro siamo riusciti a portare sui banchi del consiglio comunale insieme a me Francesca, alle quale rivolgo un augurio particolare. Un grazie anche a tutte le liste della mia coalizione per il loro contributo prezioso”.

Queste le parole del candidato sindaco del centrosinistra a Montesilvano, sconfitto alle elezioni, Fabrizio D’Addazio, che ribadisce: “Ora inizia il nostro percorso amministrativo sui banchi dell’opposizione, con una visione costruttiva per la nostra città e sempre attenta all’operato della squadra di governo”.