Emergenza posti auto sulla riviera nord, Blasioli: “Riaprire il parcheggio delle Naiadi”

“Con l'avvio della stagione estiva si è ripresentata prepotentemente anche l'emergenza parcheggi sul litorale. Compito delle istituzioni è quello di individuare soluzioni per alleviare i disagi dei bagnanti che usufruiscono di spiagge e stabilimenti, il cui afflusso tra l'altro è destinato ad aumentare nei mesi di luglio e agosto. Negli anni passati, con il suo centinaio di posti auto a pagamento, il parcheggio della Naiadi ha costituito un'importante valvola di sfogo per la congestionata riviera Nord. Oggi l'area è invece abbandonata e gli stalli sono inutilizzati, in quanto la Fira, che a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo ha ricevuto in gestione l'impianto sportivo, non può svolgere per statuto attività commerciali. E dunque, oltre a non poter garantire l'apertura della struttura al pubblico ma solamente agli iscritti delle associazioni sportive individuate dal bando, non può gestire né il bar interno né il parcheggio esterno”.

E' quanto afferma il vice presidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, che pertanta invita la Regione Abruzzo “ad attivarsi affinché il maxi parcheggio possa essere presto riaperto alla cittadinanza – una soluzione potrebbe essere quella di affidarlo al Comune per l'estate – così da alleviare la pressione sui parcheggi esistenti e garantire nuovi stalli di sosta a pescaresi e visitatori”.