Radici in Comune-Avs, assemblea pubblica domenica 23 giugno

“Dopo l'importante passaggio elettorale delle Europee e delle amministrative come Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune, abbiamo deciso di promuovere un'assemblea pubblica per discutere insieme ai tanti e alle tante che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale appena conclusa, e che ci ha visto eleggere una consigliera comunale: ora chiamiamo tutti e tutte per organizzarci insieme con il doppio obiettivo di rilanciare il nostro progetto politico di sinistra e ambientalista e costruire un'alternativa”.

Lo annuncia, in una nota, Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune. L'incontro si terrà domenica 23 giugno alle ore 18 nella libreria Primo Moroni, in via dei Peligni 93/1.