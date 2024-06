'Avs - Radici in Comune', eletti i tre portavoce

A conclusione dell'assemblea pubblica svoltasi domenica 23 giugno nella libreria Primo Moroni, in cui si è fatta l'analisi del voto e si sono gettate le basi per strutturare il progetto di ‘Avs - Radici in Comune’ sul territorio, si è deciso di costituire un coordinamento di tre portavoce a supporto del lavoro della consigliera comunale Simona Barba e stimolare la partecipazione e l'aggregazione delle cittadine e dei cittadini attorno alla nostra proposta politica. Il coordinamento sarà formato da Alberto Di Nicola, Giulia Mistichelli e Nicola Di Santo.

“Oggi - si legge in una nota - con ancora più convinzione che in campagna elettorale ribadiamo l'intento di dare forza e radicamento a questo progetto politico sul nostro territorio locale che vede la partecipazione di forze civiche, partiti politici, ma soprattutto di tante e tanti cittadine e cittadini che con passione e intelligenza hanno deciso di impegnarsi per costruire e far emergere l'alternativa possibile in città”.