Di Giampietro ancora una volta consigliere: "Al lavoro, c'è tanto da fare"

Anche Piero Giampietro ha preso parte ieri alla proclamazione degli eletti da parte del presidente della commissione elettorale, iniziando così ufficialmente il nuovo mandato da consigliere comunale, confermato nelle file del Pd.

“Un impegno che onorerò con tutto me stesso”, scrive sui social l'esponente Dem, “per rappresentare i pescaresi che hanno sperato in un altro risultato, per fare una opposizione giusta - severa, costruttiva, partecipata - e per dare il mio contributo alla costruzione di una alternativa vincente. Al lavoro, c’è tanto da fare”.