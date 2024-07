Anci Abruzzo: "Il governo non ha capito le funzioni degli enti locali"

"Purtroppo il Governo conferma ancora una volta di non aver compreso il ruolo e le funzioni degli enti locali, che non possono rappresentare una cassa da cui attingere risorse. Le modalità di applicazione della spending review di fatto contraddicono lo spirito del Pnrr e proporzionare i tagli proprio alle risorse intercettate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di trasformare in cattedrali nel deserto le opere realizzate e in fase di realizzazione".

La dura presa di posizione viene da Gianguido D'Alberto, presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Abruzzo.