Nuova giunta di Montesilvano, gli auguri di Fenimprese al sindaco De Martinis

FenImprese Pescara esprime in una nota “vivissime congratulazioni e auguri di buon lavoro” al rieletto sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e alla sua giunta, varata lunedì scorso in occasione del primo consiglio comunale del nuovo mandato.

“Ai neo assessori, in particolare alla riconfermata Valentina Di Felice, dal presidente Mario Fagioli, dal direttore Nunzio Gagliardi con i vertici dell'associazione e tutti gli associati, l'auspicio di poter continuare il lavoro per la crescita della città e del territorio e per lo sviluppo dell'economia locale con il supporto alle imprese”, conclude Fenimprese Pescara.