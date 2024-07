Istituito l'Osservatorio regionale per migliorare le politiche di inclusione

Nasce l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale che ha accolto la proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che ha istituito l'organismo di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità, previsto dalla legge regionale del 2013.

"E' un passaggio importante – ha esordito l'assessore Santangelo - che in primis copre un colpevole vuoto di 11 anni dall'approvazione della legge regionale che ha previsto la sua istituzione”. “Dall'altro lato è importante rilevare – prosegue l'assessore – che enti istituzionali e associazioni del Terzo settore impegnate nel sociale avranno una sede dove presentare proposte, progetti e iniziative nella certezza che il confronto continuo non può che migliorare la qualità dei servizi resi sul territorio".

In questo senso, la funzione essenziale dell'Osservatorio consiste nel chiamare intorno ad un tavolo tutti i soggetti istituzionali impegnati in prima persona nell'attuazione delle politiche di inclusione per verificare lo stato di attuazione delle stesse e sopperire ad eventuali disapplicazioni. "Un tavolo di confronto permanente, insomma – sottolinea Santangelo – che deve essere letto dai soggetti impegnati nel sociale come opportunità di crescita e di miglioramento". L'istituzione dell'Osservatorio è il primo passo che la legge regionale dispone in capo alla Giunta regionale; ora la palla passa al Consiglio regionale che deve nominare i componenti dell'Osservatorio che ha una durata pari a quella della Legislatura.