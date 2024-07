Riapre galleria San Silvestro, D'Incecco: “Un'altra promessa della Lega e del ministro Salvini”

"Niente più disagi per gli automobilisti. La galleria San Silvestro, chiusa il 22 novembre scorso a causa di un crollo, da oggi è di nuovo percorribile. Un'altra promessa mantenuta dalla Lega e dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a cui va il ringraziamento per essersi speso in prima persona per restituire ai cittadini, nei tempi previsti, un'opera tanto importante".

Così il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D'Incecco. "Il 27 febbraio, in occasione dell'evento "L'Italia del Sì", in programma all'Aurum di Pescara, Salvini aveva assicurato che in estate la galleria, che collega con la circonvallazione Pescara e Francavilla al Mare, avrebbe riaperto i battenti. E così è stato. Ancora una volta la Lega mantiene gli impegni presi con i fatti e non solo a parole", conclude.