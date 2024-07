Bussi in lutto, è morto il sindaco Salvatore Lagatta

“Stamattina una tristissima notizia. È morto l'amico e compagno Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi, dopo una lunga malattia che ha affrontato con la forza d'animo e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto. Salvatore è stato un grande sindaco che ha lavorato con passione, competenza, intelligenza, amore disinteressato al servizio della sua comunità. Per questo è stato eletto tre volte sindaco”.

Così sui social Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. "Salvatore ha lottato come un leone per la bonifica integrale delle discariche chimiche e per ridare un futuro occupazionale alla sua comunità.

Era figlio di quella comunità operaia che aveva pagato un prezzo enorme a quell'industria chimica di cui Salvatore conosceva ogni storia", aggiunge Acerbo.

“Per una vita, da giovane militante di Lotta Continua, da sindalista, da punto di riferimento di Rifondazione Comunista ha sempre denunciato e scoperchiato tutte le problematiche del polo chimico e difeso i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Tutta la provincia di Pescara gli deve grande riconoscenza. Noi di Rifondazione Comunista perdiamo un compagno insostituibile”, conclude Acerbo.