De Martinis piange Lagatta: "Ha lottato tanto per il suo territorio"

Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis (foto), ha espresso grande commozione per la scomparsa del sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta, che ci ha lasciato all'età di 69 anni. Ecco qui di seguito le sue parole:

“Con immenso dolore mi stringo alla comunità bussese, per la scomparsa del sindaco Salvatore Lagatta, una persona perbene, che ha lottato tanto per il suo territorio. Dal 2009 si è distinto in tutta la provincia di Pescara, per le battaglie condotte contro la discarica sul territorio di Bussi, per la tutela della salute dei residenti e per la salvaguardia dell’ambiente. I cittadini lo hanno confermato alla guida della sua città per ben tre volte, riconoscendogli l’impegno che ha portato avanti per il bene della collettività. A nome dell’intera Provincia di Pescara giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze e alla città di Bussi sul Tirino tutta la mia vicinanza”.