Scomparsa sindaco Lagatta, il cordoglio di D'Alberto (Anci)

"Anci Abruzzo esprime il cordoglio di tutti i primi cittadini e della comunità degli amministratori abruzzesi per la scomparsa del sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta. Con lui perdiamo un collega appassionato, che per anni ha messo la sua vita a servizio dei suoi concittadini, si è impegnato con passione nella battaglia per la bonifica della discarica di Bussi. In questo momento di dolore ci stringiamo in un forte abbraccio alla sua famiglia e alla sua comunità”.

Così il presidente dell'Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto (foto). Si invitano i sindaci e gli amministratori a partecipare alla celebrazione funebre, che si terrà a Bussi, presso la Chiesa della Maria Santissima Assunta martedì 16 luglio alle ore 10, indossando la fascia tricolore.