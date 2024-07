L'annuncio della Lega: "Al via i lavori in via Fontanelle, finanziamento regionale di 60mila euro"

“Da oggi iniziano i lavori in un’altra importante strada di Pescara. Si tratta di via Fontanelle dove, grazie ad un finanziamento regionale di 60 mila euro, da me voluto nella passata legge di bilancio, saranno completamente rifatti gli asfalti e non solo”. Ad annunciarlo, il capogruppo in Regione e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco (foto), insieme all’assessore comunale Adelchi Sulpizio e ai consiglieri comunali Maria Luigia Montopolino e Andrea Salvati.

“Il primo tratto interessato dagli interventi - spiegano i rappresentanti della Lega - va da via Tiburtina all’inizio del sottopasso ferroviario. Oltre al rifacimento del manto stradale, saranno sistemati chiusini e griglie, adeguati gli attraversamenti pedonali, sostituita la segnaletica orizzontale, apposta la segnaletica verticale. Una volta completato il primo tratto, si passerà al secondo, che va dal civico 108 al civico 143, interessando quindi la parte collinare di via Fontanelle, dove saranno rifatti gli asfalti e la segnaletica stradale orizzontale. Nei mesi scorsi la strada era stata oggetto già di altri lavori di sistemazione che avevano riguardato il tratto compreso fra l’incrocio con via Tirino e la chiesa di San Pietro Martire”.

Anche in questo caso si erano potuti realizzare grazie ad un finanziamento della Regione, che ammontava a 100 mila euro, frutto di un emendamento al Bilancio di D’Incecco. “In via Fontanelle, dunque, si volta pagina. Un risultato - concludono - frutto del lavoro della Lega al governo cittadino e regionale”.