Ricerca e innovazione: altri 8 milioni per le piccole e medie imprese

Incremento di ulteriori 8 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso già bandito a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili presentati da PMI operanti nel territorio regionale.

“Grazie a questo ulteriore incremento dei fondi, su istruttoria dell'assessorato alle attività produttive, arriva un nuovo e importante contributo per il sistema produttivo regionale grazie all'incremento di ulteriori 8 milioni di euro in aggiunta ai 27 milioni di euro già erogati in favore di 73 imprese abruzzesi. Con questo scorrimento a beneficiarne sono 34 progetti di ricerca e innovazione con a disposizione risorse, messe a disposizione per 31 imprese, per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di attivi immateriali, con percentuali di finanziamento variabili a seconda del progetto e delle dimensioni dell'azienda”, annuncia l'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

"Con questa determina del Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo, la Giunta Marsilio conferma ancora una volta di avere a cuore la sicurezza, la competitività e lo sviluppo delle imprese abruzzesi esistenti e di riservare costantemente la massima attenzione per il lavoro straordinario ed instancabile che gli operatori e le imprese svolgono quotidianamente per l'intero tessuto produttivo abruzzese", conclude l'assessore Magnacca.

Ammonta, così, a 104 il numero di imprese abruzzesi che potranno beneficiare di un intervento complessivo pari a circa 35 milioni di euro destinati a investimenti innovativi che presentano ricadute tecnologiche dirette sulle imprese e sulle produzioni realizzate nel territorio abruzzese.