Masci attribuisce le deleghe agli assessori, il vice sindaco Ã¨ Maria Rita Carota

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha attribuito le deleghe ai nove componenti della giunta, individuando in Maria Rita Carota il suo vice. "Nella suddivisione delle deleghe ho tenuto conto delle competenze degli assessori, a partire da quelle professionali, e ho avuto massima considerazione anche degli incarichi già ricoperti all'interno della mia prima giunta, valutando altresì quali settori consentono ai singoli componenti di massimizzare i risultati", dice il primo cittadino. E aggiunge:

"Avendo già seguito personalmente molti progetti attualmente in corso in città o in fase embrionale, tutti dalla valenza strategica, ho ritenuto opportuno mantenere una serie di deleghe, compresa quella che attiene all'urbanistica, per continuare ad occuparmi direttamente di diversi ambiti, ovviamente condividendo strategie e scelte con l'esecutivo che mi affiancherà nei prossimi anni. Aver indicato una donna come vice sindaco - a memoria d'uomo è la prima volta nella storia di Pescara - mi riempie di soddisfazione perché è un riconoscimento vero, e sottolineo vero, del valore delle donne. Credo che non andrebbe neppure evidenziato più di tanto perché la parità di genere va praticata, cioè messa in pratica, e non predicata come fanno altri, di altra area politica. Quanto io creda nelle donne e nelle loro capacità si legge nei fatti e questo è un fatto determinante. Sono certo che Maria Rita Carota sarà presente, attenta, scrupolosa e sempre disponibile al dialogo, all'approfondimento e al confronto, così come sono certo che l'intera giunta saprà impegnarsi al massimo per il bene della città, affrontando le sfide che ci attendono. Auguro a tutti buon lavoro, per il bene di Pescara e dei pescaresi, un lavoro di squadra che saprà darci grandi soddisfazioni".