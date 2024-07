Roberto Renzetti eletto capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale

Il consigliere comunale Roberto Renzetti è stato confermato nel ruolo di Capogruppo del Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Pescara. È quanto deciso stamane durante la riunione del Gruppo a Palazzo di Città, con una elezione avvenuta all’unanimità.

“Abbiamo deciso di affidare di nuovo il ruolo di capogruppo al dottor Renzetti sulla scorta dell’ottimo lavoro svolto nei cinque anni della prima consiliatura Masci – ha affermato il gruppo di Forza Italia – dunque un riconoscimento ufficiale, ma anche il segno della fiducia riposta nei suoi confronti. Siamo certi sia la figura che saprà rappresentare al meglio la linea degli Azzurri in aula, svolgendo una funzione fondamentale anche di mediazione e di legame tra il Consiglio e i nostri rappresentanti in giunta, forte di una lunga esperienza politica nella pubblica amministrazione oltre che professionale. A Renzetti vanno i nostri auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio tutto il gruppo consiliare per la scelta e per la fiducia – ha affermato il capogruppo Renzetti – Avermi affidato tale ruolo mi carica indubbiamente di una straordinaria responsabilità, soprattutto pensando ai tanti appuntamenti istituzionali che dovremo affrontare nei prossimi anni, a partire dalla grande sfida della nuova Città di Pescara all’imminente appuntamento con il G7 previsto a ottobre prossimo, dalle grandi realizzazioni cittadine, aree di risulta, Parco Nord, nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara, al completamento del porto, che richiederanno non solo una giunta solida, ma anche la presenza di un gruppo consiliare compatto, unito, che sappia condividere necessità e soluzioni”.