Montesilvano: attribuite le deleghe ai consiglieri Forconi, Tocco e Manganiello

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, nell’ottica della continuità amministrativa, questa mattina ha conferito le deleghe ai seguenti consiglieri comunali:

Giuseppe Manganiello, relativamente ad alcune attività di Supervisione sull’attuazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e verifica della sua corretta realizzazione; all’Elaborazione di politiche per la disabilità e supervisione della loro attuazione e allo Studio e attuazione di politiche per la promozione del benessere animale;

Marco Aurelio Getulio Forconi, relativamente alle attività di Elaborazione e ideazione di politiche della casa finalizzate al contrasto all’abusivismo, al miglioramento delle condizioni attuali degli alloggi popolari e alla corretta assegnazione degli stessi ed Elaborazione di strategie di contrasto ai fenomeni di degrado urbano e di iniziative volte alla promozione della sicurezza urbana;

Adriano Tocco, relativamente all’Ampliamento del circuito di promozione del Pala Dean Martin e miglioramento dell’attrattività dei servizi offerti e al Coordinamento e supervisione delle attività necessarie per l’ottenimento, da parte del Comune di Montesilvano, della Bandiera Blu;

Danilo Palumbo, per l’Elaborazione di strategie per la valorizzazione e la cura del borgo di Montesilvano Colle.

I quattro consiglieri delegati, nella passata amministrazione comunale, si erano già occupati di queste deleghe, solo al consigliere Tocco è stata aggiunta quella del Coordinamento e supervisione delle attività necessarie per l’ottenimento, da parte del Comune di Montesilvano, della Bandiera Blu. Infine, il sindaco De Martinis ha attribuito all’assessore Valentina Di Felice oltre alle deleghe già stabilite con decreto n. 54 del 17/7/2024, anche la Refezione Scolastica.

“Siamo pronti per continuare l’azione amministrativa con queste ulteriori deleghe attribuite nel corso della mattinata – spiega il sindaco De Martinis – Da oggi i consiglieri Manganiello, Tocco e Palumbo, della Lista civica Montesilvano Sceglie e il consigliere Marco Forconi di Fratelli d’Italia, riprenderanno il percorso già avviato nella precedenza legislatura, proseguendo il lavoro con impegno e dedizione per il bene della nostra città. Sempre nel corso della mattinata ho attribuito la delega della Refezione scolastica all’assessore Di Felice, per garantire una maggiore attenzione in vista della riapertura dell’anno scolastico. Rinnovo a tutta la squadra di governo gli auguri di buon lavoro, così come ai consiglieri delegati, che seguirò personalmente nei compiti attribuiti”.