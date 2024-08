M5S contro Miss & Mister Dog: "Fondi sottratti alla lotta contro il randagismo"

Torna anche quest’anno a Pescara lo spettacolo “Miss & Mister Dog”, per l’edizione 2024 di una “sfilata a 4 zampe” prevista sabato 3 agosto in piazza della Rinascita. Evento già in passato fortemente criticato da diverse associazioni animaliste del territorio per via dei contributi che, anche quest’anno, il Comune di Pescara ha deciso di investire su un evento che nulla ha a che vedere con una vera sensibilizzazione ed educazione al mondo animale. Su questa posizione è da sempre anche il M5S Pescara che, attraverso le parole del capogruppo Paolo Sola, torna a criticare la scelta dell’amministrazione Masci di investire soldi pubblici in spettacoli di questo tipo, vista soprattutto la fonte di finanziamento prevista.

“Soldi che, da bilancio, sarebbero destinati alla lotta contro il randagismo e alla cura delle colonie feline – commenta il consigliere pentastellato – e che invece anche quest’anno vengono dilapidati per eventi, come questo, che contribuiscono ad alimentare il messaggio malsano che l’animale sia un oggetto da esporre o un trofeo da esibire. Nulla di più lontano da una vera educazione ad un rapporto uomo-animale consapevole – prosegue Sola – che contribuirebbe anche a diminuire le rinunce di proprietà agevolando adozioni più responsabili. E questo rappresenta un vero e proprio schiaffo a tutti quei volontari e associazioni che, invece, ogni giorno cercano di far fronte alle situazioni emergenziali del territorio con risorse proprie, sostituendosi ad un’amministrazione comunale completamente assente e disinteressata, che da anni non investe un euro in attività di prevenzione come le sterilizzazioni”. Il contributo per l’edizione 2024, peraltro, risulta ancora maggiore di quanto concesso l’estate scorsa, passando dagli allora 4.800 euro agli attuali 7.700.

“Una scelta inqualificabile viste le condizioni del territorio in tema di tutela animale, ed evidentemente in continuità con la passata amministrazione – aggiunge Paolo Sola – che, non a caso, è quella che verrà ricordata nella storia di questa città per aver chiuso il canile comunale e aver lasciato le associazioni animaliste del nostro territorio ad affrontare una situazione di emergenza esponenziale, tra la mancanza di strutture di ricovero per gli animali, l’aumento incontrollato della popolazione felina, e l’assenza di qualunque tipo di aiuto o collaborazione da parte dell’amministrazione comunale. D’altronde – conclude Sola - la delega alla Tutela del Mondo Animale oggi fa capo all’assessore Pignoli che negli ultimi 5 anni ha sempre avallato e sostenuto le scelte di chi lo ha preceduto, compreso quelle che hanno portato alla vergognosa chiusura del rifugio di Via Raiale”.