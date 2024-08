Pettinari: "Giù le mani dalla caserma dei vigili del fuoco"

"La caserma dei Vigili del Fuoco in dotazione al Comando Provinciale di Pescara deve essere immediatamente acquisita dal demanio, ristrutturata e deve assolutamente rimanere dove si trova oggi perché è il posto migliore, perché rappresenta la storia del Corpo a Pescara e perché lo chiedono a gran voce gli uomini dei Vigili del Fuoco che conoscono meglio di ogni altro le proprie esigenze e soprattutto le esigenze dell’intera collettività servita. Nessuno deve permettersi di interferire in questa procedura. Nessuno. Così in una nota Domenico Pettinari, capogruppo consiliare al Comune di Pescara per ‘Pettinari Sindaco’ e presidente del Movimento Politico ‘Pettinari per l’Abruzzo’.

“Da tempo - aggiunge - sto collaborando con i sindacati dei vigili del fuoco della Provincia di Pescara per questa vicenda che si protrae da troppi anni, oggi non c’è più tempo da perdere. I fondi a disposizione ci sono e la caserma deve essere immediatamente conferita nella disponibilità del Corpo Nazionale e ristrutturata. Se alcun politici hanno pensato o stanno pensando a diverse allocazioni non idonee sappiamo che ci opporremo con tutte le nostre forze e confermiamo sin da ora tutta la nostra disponibilità anche, se dovesse servire, a scendere in strada con gli uomini dei Vigili del Fuoco di Pescara per difendere la nostra caserma. La caserma dei cittadini di Pescara. Accogliamo con immenso piacere la nota stampa dei sindacati che condividiamo pienamente e comunichiamo che siamo pronti, se dovesse servire, a portare il caso in consiglio comunale con atti formali”.