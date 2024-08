Arresti per droga nella pineta di Santa Filomena, Forconi ringrazia le forze dell'ordine

Il consigliere comunale di Montesilvano con delega alla sicurezza pubblica, Marco Forconi, elogia l'operato delle forze dell'ordine dopo che l'altro giorno il personale della questura ha arrestato due uomini per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti: in manette sono finiti un giovane di 23 anni, nato in Romania, in Italia senza fissa dimora, e un 27enne della Repubblica Dominicana, residente a Montesilvano. Queste le parole pubblicate da Forconi sui suoi canali social:

“Pineta di Santa Filomena. Ringraziamo anche i residenti per le segnalazioni degli ultimi giorni. Grazie, ovviamente e soprattutto, agli agenti della polizia”.

Ricordiamo che la polizia ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in collaborazione con i carabinieri di Montesilvano e la polizia locale della città adriatica. Gli agenti, in abiti civili, mentre stavano perlustrando la zona a ridosso della pineta di Santa Filomena sono stati avvicinati dal giovane dominicano, che ha proposto loro l’acquisto di droga conducendoli nella vicina spiaggia libera e dicendo loro di attendere perché di lì a poco un suo amico avrebbe consegnato loro del “fumo”.

I poliziotti hanno notato che l’uomo, nei pressi di una piccola tenda da campeggio montata sulla spiaggia, ha preso contatti con un altro giovane, cioè il 23enne romeno. Nel corso dell’immediata perquisizione, in uno zaino custodito nella tenda, sono stati trovati 5 involucri contenenti complessivamente 73,43 grammi di hashish e 16,1 grammi di marijuana nonché la somma di 80 euro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Entrambi i giovani sono stati portati in carcere.